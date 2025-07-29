Председатель Сухобузимского районного совета депутатов Ольга Некрасова сообщила, что истцами выступают более 10 жителей региона

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Инициативная группа граждан в Красноярском крае оспорила в суде принятый в мае закон о местном самоуправлении, предусматривающий объединение районов региона. Это уже второй подобный иск, ответчиками по нему выступают губернатор Михаил Котюков и заксобрание края, говорится в материалах краевого суда.

В июле Сухобузимский районный совет депутатов подал иск в Красноярский краевой суд об отмене закона "О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае", принятого заксобранием региона 15 мая. Райсовет оспаривает нормативные акты, согласно которым Сухобузимский район войдет в состав Большемуртинского района. Первое заседание по нему должно было состояться 29 июля.

Первое судебное заседание по иску от депутатов отложено в связи с объединением дел, сообщает корреспондент ТАСС.

Как сообщила ТАСС председатель Сухобузимского районного совета депутатов Ольга Некрасова, истцами по новому иску выступают более 10 жителей Сухобузимского, Новоселовского, Манского районов и других населенных пунктов региона.

Закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления предполагает сокращение муниципалитетов в Красноярском крае с 472 до 39. В заксобрании региона пояснили, что такое решение улучшит качество управления, повысит оперативность принятия управленческих решений на местах. После принятия закона вокруг идеи муниципальной реформы возникла общественная дискуссия. Против сокращения числа муниципалитетов без проведения общественных слушаний выступил депутаты Сухобузимского районного совета.