В Пятигорске провели первый в России кинофестиваль среди учителей

Работы участников фестиваля покажут в более чем 200 образовательных организациях регионов России

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Первый в России кинофестиваль среди педагогов прошел в Пятигорске в Центре знаний "Машук" в рамках образовательной программы "Летний педсовет". Победителей определили в пяти номинациях, об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

"В рамках образовательной программы "Летний педсовет" были подведены итоги первого в России кинофестиваля среди педагогов "Учитель. Кино. Машук". На конкурс было представлено свыше 200 работ, 40 прошли отбор в финальный этап, а победителями были признаны 5 картин", - говорится в сообщении.

В номинации "Престиж профессии учителя. Противоречие между высокой социальной значимостью и низким восприятием среди подростков" победу одержала Юлия Подкорытова из Челябинской области с документальным фильмом "Я - сельский учитель". Художественный ролик "Вася, давай!" Елены Скворцовой из Тюменской области стал победителем в номинации "Подросток на распутье. Конфликт интересов личности, семьи и государства в период выбора жизненного пути"; работа Людмилы Григорьевой - анимация "Буллинг" была признана лучшей в номинации "Одиночество ребенка в семье. Эмоциональное отчуждение и нехватка внимания со стороны родителей". Наталья Рыбальченко из Московской области одержала победу в номинации "Культурный код: ценностные маркеры. Разрыв между позицией семьи, школы и медиа в вопросах воспитания" с художественным роликом "День России"; в номинации "Нейросети в образовании: возможности и вызовы. Эффективность искусственного интеллекта против угрозы утраты самостоятельности мышления" победителем была признана работа Натальи Конашенковой, она сняла художественный ролик "Дед, привет! Взял бы в разведку?".

"Воспитание через образы является одним из самых действенных, именно поэтому мы не просто посвятили большой блок программы кинопедагогике, но и провели первый в России кинофестиваль среди учителей "Учитель. Кино. Машук". Уверен, что педагоги смогут адаптировать полученные знания в школах и сделать свои занятия еще более интересными и содержательными", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.

Уточняется, что работы участников фестиваля покажут в более чем 200 образовательных организациях регионов России.