По словам спикера Владимира Константинова, инициатива связана с ситуацией информационной войны, которая ведется против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты крымского регионального парламента готовят обращение в Госдуму, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств, сообщил в Telegram-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, крымский парламент разрабатывает инициативы на конференцию Южно-российской парламентской ассоциации, которая состоится осенью. Обращение будет среди документов, которые готовятся к мероприятию.

Константинов пояснил, что инициатива связана с ситуацией информационной войны, которая ведется против России.

Он уточнил, что запрет предлагается установить на публичное исполнение, трансляцию, показ, прокат, демонстрацию, размещение в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях, а также иное использование произведений, исключительные права или авторство на которые принадлежат иноагентам или гражданам недружественных стран.

Как отметил спикер Госсовета Крыма, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности". При этом, как заявил Константинов, их произведения продолжают широко транслироваться на российской территории России. "Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - подчеркнул он.