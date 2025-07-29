Глава региона Владислав Кузнецов сообщил, что новое оборудование начнет работать до конца года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 49 млн рублей направили власти Чукотки в 2025 году на приобретение медицинского оборудования для роддомов округа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Для модернизации родильных отделений приобрели оборудование на сумму 49 млн рублей. Это аппараты искусственной вентиляции легких, кювезы для выхаживания недоношенных детей, мониторы слежения. Оборудование начнет работать до конца этого года. <…>. В октябре этого года в больницы округа доставят пять новых автомобилей для организации первичной медпомощи. Автомобили будут использоваться в том числе и для подворовых осмотров. Машины поступят в Провидения, Анадырь, Певек и Билибино", - написал глава региона.

По его словам, в 2025 году в больницах Чукотки начали работать еще 18 врачей и 41 сотрудник со средним медицинским образованием. "С этого года увеличен размер единовременной компенсационной выплаты из окружного бюджета участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - теперь это дополнительно 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей - среднему медицинскому персоналу. Сейчас в вузах страны на целевом обучении находятся 30 человек, которые приедут к нам работать. Договорились, что для Чукотского автономного округа выделено 13 дополнительных целевых мест в медицинских вузах", - сообщил Кузнецов.

В 2024 году на Чукотке на 14,5% уменьшилась смертность от онкозаболеваний, на 28% - от болезней органов пищеварения. По мнению региональных властей, использование нового оборудования, которое улучшает качество диагностики, привлечение новых медицинских кадров позволяют повысить качество медицинской помощи и ее доступность.