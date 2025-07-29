Иностранец примотал пищевой пленкой к телу 2,5 млн рублей, а 494,8 тыс. рублей разложил по карманам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли попытку контрабанды почти 3 млн рублей под одеждой у иностранца, сообщила пресс-служба ведомства.

"Таможенники пресекли попытку контрабанды почти 3 млн рублей под одеждой у гражданина Латвии, выезжающего на легковом автомобиле из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили в пункте пропуска "Бурачки". В ходе досмотра таможенники обнаружили у него сокрытые от контроля денежные средства. "Иностранец примотал пищевой пленкой к телу 2,5 млн рублей, а 494,8 тыс. рублей разложил по карманам брюк. Наличные сверх разрешенного лимита для вывоза без декларирования изъяты", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничение свободы на срок до двух лет.

ФТС России напомнила, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в $10 тыс. при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

"При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - отметили в ведомстве.