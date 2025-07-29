Правительство региона считает, что нужно расширять категории граждан в рамках этих ипотечных программ

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области считают необходимым расширять категории граждан и смягчать условия получения льготных ипотечных продуктов, в том числе арктической ипотеки под 2%. Об этом сообщили ТАСС в региональном Министерстве строительства.

"Учитывая сложившиеся экономические условия, задачи по сохранению и увеличению численности населения в регионе, а также в целях содействия реализации проектов жилищного строительства за счет стимулирования покупательского роста, правительство Мурманской области считает необходимым расширять категории граждан и смягчать условия в рамках льготных ипотечных программ", - сказал собеседник агентства.

В правительстве отметили, что программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2% стала самой востребованной у жителей региона. По данным застройщиков о продажах строящихся жилых помещений, для покупки квартир покупатели преимущественно используют арктическую (63,9%) и семейную (11,7%) ипотеки, а также рассрочку (23%). Стандартная ипотека была использована лишь в 0,7% случаях.

"В Мурманской области только стартовали проекты и пересмотр размера ипотечной ставки может негативно сказаться на реализации проектов, а также ограничить возможности приобретения жилья для населения", - подчеркнули в региональном правительстве.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.