Позитивные изменения от проекта "Московское долголетие" отметили 83% москвичей от 35 лет

Благодаря реализуемой программе в качестве основных изменений опрошенные выделяют повышение финансовой, правовой и цифровой грамотности граждан старшего поколения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 83% жителей столицы старше 35 лет отметили позитивные изменения от проекта "Московское долголетие", при этом 97% опрошенных знают о программе. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти Аналитического центра ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Мы провели опрос 1 600 [реципиентов], сделали интервью с населением Москвы в возрасте старше 35 лет. Далее мы провели фокус-групповые исследования с москвичами, <…> 83% москвичей старше 35 лет отмечают позитивные изменения в качестве жизни людей старшего поколения [от проекта "Московское долголетие]. Это значит, что и сам представитель старшего поколения, и социальное окружение, видят, что действительно эти изменения происходят заметным образом", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной итогам проекта.

Родин отметил, что благодаря реализуемой программе в качестве основных изменений опрошенные выделяют повышение финансовой, правовой и цифровой грамотности граждан старшего поколения - 93%. Также 92% отмечают реализацию личностного потенциала граждан старшего поколения и расширение их участия, а 86% говорят о повышении продолжительности здоровой жизни. "Что изменилось? 75% отмечают, что изменился уровень знаний людей, как пользоваться гаджетами, интернетами и современными средствами", - привел Родин.

Он также рассказал о том, что 53% опрошенных считают, что за последние пять лет людям старшего возраста стало легче получить новые знания и умения, чтобы при желании и необходимости найти работу или подработку. "Эффект состоялся, у старшего поколения появилась возможность как раз для профессиональной реализации", - подчеркнул Родин.

Кроме того, 68% отметили, что за последние пять лет информирование населения по вопросам долголетия в Москве стало лучше. При этом почти все опрошенные жители столицы, а именно 97%, знают о проекте "Московское долголетие". В среднем 67% опрошенных москвичей старше 35 лет отмечают вклад "Московского долголетия" в происходящие положительные трансформации в отношении старшего поколения. "Сегодня мы видим, что проекту удается сделать старшее поколение активными участниками жизни общества. И с точки зрения социальных эффектов, создать фундамент ценностей", - заключил Родин.

Московское долголетие

"Усилиями правительства Москвы при поддержке бизнес-структур, общественности появилась системная <…> работа с москвичами старшего поколения, не только с точки зрения классического социального обеспечения, не только с точки зрения выплат, но и с точки зрения качественного, доступного предложения по месту жительства для любых категорий москвичей, вне зависимости от персонального бэкграунда, возраста, наличия тех или иных хронических заболеваний, имущественного ценза. Вне зависимости от этих факторов, любой москвич старше 55 лет получил возможность и доступ к интересному, качественному продукту с точки зрения организации досуга, развития физических, интеллектуальных и прочих других компетенций", - отметил в ходе пресс-конференции замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Проект "Московское долголетие" стартовал в столице в марте 2018 года и, по словам Филиппова, стал неотъемлемой частью социально-культурного ландшафта города. Первоначально он планировался как досуговый, но постепенно получил оздоровительные техники.

"Те москвичи, которые регулярно ходят на занятия московской долголетия, <…> которые сочетают несколько форм активности, <…> уже спустя 2-3 месяца чувствуют изменения в состоянии своего здоровья. Как улучшаются отношения с членами семьи, как выстраиваются улучшения в социальном микроклимате, общение с родственниками, с соседями у тех участников проекта, которые к нам ходят", - подчеркнул он.

Филипов добавил, что Москва остается лидером среди мировых мегаполисов по росту и продолжительности жизни. "Сегодня она у нас составляет больше 79,5 лет - это на 5 лет больше, чем 10 лет назад. Мы говорим не только об увеличении продолжительности жизни, но и важно заниматься качеством жизни. И проект "Московское долголетие" как раз на это и направлен", - добавил замглавы ведомства.

Он уточнил, что аудитория проекта превышает 250 тыс. москвичей старшего возраста. "В каждом районе уже появились центры "Московского долголетия". Для нас важно, что и порядка 1,3 тыс. не государственных организаций, - частных, коммерческих, некоммерческих, - являются партнером проекта "Московское долголетие" и предлагают москвичам старшего возраста качественный продукт по различным форматам занятий", - заключил Филиппов.