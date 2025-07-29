В Курске прошло спецгашение марок, посвященных двум приграничным монастырям

Речь идет о Горнальском и Рыльском монастырях

КУРСК, 29 июля. /ТАСС/. Марки с изображением Горнальского и Рыльского монастырей вышли в серии "Монастыри Русской православной церкви". В торжественной церемонии гашения марок, прошедшей в курском храме Покрова Божией Матери, приняли участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и настоятель Горнальской обители игумен Питирим, передает корреспондент ТАСС.

Монастыри с августа 2024 неоднократно подвергались атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Горнальский монастырь был освобожден от украинских формирований в апреле 2025 года. Хинштейн инициировал выпуск марок, посвященных двум обителям, его идею поддержала комиссия по государственным знакам почтовой оплаты Минцифры РФ.

"Для Курской области православие носит особый характер, здесь вера является одной из основ жизни, <...> именно вера помогает нам пережить непростые времена, объединить вокруг людей. <...> И я твердо знаю, что восстановим и Горнальский монастырь, и все другие наши святыни, пострадавшие от преступников. И пусть на этой марке, которую сегодня десятки тысяч людей не только в России, но и по всему миру могут приобрести, увидят таким Горнальский монастырь, которым он был совсем еще недавно и которым он обязательно станет, как и все остальные наши святыни", - сказал врио губернатора региона на торжественной церемонии.

Хинштейн также отметил, что выпуск подобных марок является одним из направлений продвижения Курской области, ее истории и святынь. "Я очень рад, что эти марки появились, и в целом тому, что сегодня Курская область, курская тематика, курские достопримечательности, курские герои все активнее и активнее входят в филателию. <...> Почтовая миниатюра - это всегда высококлассное и высококачественное произведение искусства, созданное лучшими нашими художниками. Почтовая марка, выходящая в обращение, остается навсегда в истории", - сказал он.

В январе власти Курской области совместно с Национальным центром исторической памяти и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры сформировали "Белую книгу" разрушенных ВСУ объектов культурного наследия в приграничных районах региона. По данным Хинштейна, было повреждено 74 объекта культурного наследия, в том числе 26 памятников религиозного значения. Как минимум восемь памятников, в том числе Горнальский монастырь, были полностью разрушены.

Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. О Рыльском Свято-Николаевском монастыре впервые в письменных источниках упоминается в 1505 году.