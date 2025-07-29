По информации газеты, за дрифтинг, гонки и езду по встречной полосе судьи назначают штрафы до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Водителей в России стали чаще привлекать к ответственности за опасное вождение: дрифтинг, гонки и езду по встречной полосе. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

За подобные правонарушения судьи назначают штрафы до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Как пишет издание, штрафы на 180 тыс. рублей с начала года выписывали в Московской и Саратовской областях, Приморье, Санкт-Петербурге, Республике Коми и других регионах. Первый подобный случай зафиксирован в Каспийске в начале года, где водитель иномарки намеренно выехал на встречную полосу и снял это на видео.

Издание уточняет, что статья 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) изначально предназначалась для борьбы с хулиганством на транспорте, но применялась редко. Теперь же ее начали использовать против агрессивных водителей.