Генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов сообщил, что организация предлагает сделать инициативу более объемной и подробной

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей предлагают продлить на 2026-2028 годы действующую программу экологических гуманитарных миссий для решения экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Сад памяти".

"Мы хотим полностью переосмыслить всю программу, сделать ее более объемной, подробной, и чтобы максимально охватить всю экологическую повестку в каждом из новых регионов. Мы собрали наших экспертов, представителей министерств и ведомств, которые выдвинули свои предложения - конкретные и дельные относительно самых различных тем. В их числе высадка лесов, развитие кадрового потенциала, защита водного и животного мира. Получился очень содержательный предметный разговор, который будет иметь продолжение. Уже сейчас понятно, что часть стратегии будет реализовываться в рамках двух федеральных проектов "Сад памяти" и "Сохраним лес", - заявил генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам министра природы ДНР Алексея Шебалкова, среди наиболее острых для республики вопросов стоит восстановление лесов. В частности, разминирование лесных территорий. "Сам субъект даже при поддержке Рослесхоза с этой проблемой не справится. Надо подключать и Минприроды, и Минобороны и, конечно же, МЧС. И только совместно данную проблему можно решить", - подчеркнул министр.

В Херсонской области подняли вопрос безнадзорных животных. Ключевая задача - урегулировать вопрос их численности на законодательном уровне. По словам профильного министра, только благодаря гуманитарным миссиям и волонтерам ситуация начала налаживаться. "У нас в регионе примерно 2 тыс. бездомных собак, которые уже дали потомство - насчитываем около 800-900 беспризорных щенков разного возраста. Без постоянного регулирования находятся шакалы. Лисы достаточно распространились", - сказал министр Николай Быстрянцев.

Представитель ЛНР, депутат Василий Леонов подчеркнул проблему восстановления природы после лесных пожаров. По его словам, сейчас особенно важно, чтобы в ближайшие три года работы по озеленению продолжались. "Нужно развивать и восстанавливать лесное хозяйство, это стратегическая цель ближайших нескольких лет", - сказал Леонов.

"Что касается экологических проблем, то их много. Леса горят так, что потушить очень тяжело. Особенно те, которые ближе к линии боевого соприкосновения. Надо разрабатывать отдельную программу, которая будет включать в себя и разминирование территории, и создание лесов. Губернатор дал поручение, поставил задачи повышать лесистость и площадь земель лесного фонда, работы очень много", - отметил и. о. министра Минприроды Запорожской области Владимир Капитонов.

Об экологических гуманитарных миссиях

Разработать и реализовать программу направления в исторические регионы России экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти на 2023-2025 годы поручил президент РФ Владимир Путин. Необходимость решения экологических проблем возникла в связи с существенной деградацией экосистем и опустынивания земель, повреждения лесов, загрязнения почвы и воды в природных источниках регионов. В 2024 году мероприятия программы прошли в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В перечне мероприятий программы: высадка и раздача деревьев, в том числе в рамках акций "Сад памяти" и "Сохраним лес", открытие карантинных центров для вакцинации безнадзорных животных. Особое внимание было уделено проведению второй научно-практической "Докучаевской конференции", а также мероприятий по сохранению популяций перелетных птиц.