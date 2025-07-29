В церемонии открытия поучаствовали губернатор города Александр Беглов, жена Генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли и посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Площадь, названную в честь побратима Санкт-Петербурга - вьетнамского города Хошимина, открыли в Выборгском районе Северной столицы. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, жена Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли и посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы официально открываем в Петербурге площадь Хошимина. Это еще один символ крепкой дружбы России и Вьетнама. <…> Наши страны шли вместе через самые сложные испытания и были союзниками в борьбе против фашизма и колониализма. Мы поддерживали друг друга в сложные годы, вместе радовались победам. Наши отношения стали примером того, как разные народы могут быть настоящими партнерами", - сказал на церемонии Беглов.

Губернатор отметил, что Россия была первой страной, с которой Вьетнам установил отношения стратегического партнерства, а Петербург лидирует среди регионов России по числу совместных мероприятий с республикой.

"Сегодня в Санкт-Петербурге есть целый комплекс, включающий памятник, улицу и площадь, названные в честь президента Хо Ши Мина. Это стало возможным благодаря вниманию и поддержке лично губернатора, а также жителей всего Петербурга и Выборгского района. Это демонстрирует ваше глубокое уважение к президенту Хо Ши Мину и к давней дружбе между двумя нашими народами", - подчеркнул посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.

Название в честь Хошимина безымянная площадь на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина получила в марте 2025 года. С 2023 года на этом месте установили памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину - в ознаменование 100-летия с момента его первого приезда в Петроград по учебе в 1923 году. В 1957 году Хо Ши Мин посещал Ленинград в статусе главы социалистической республики.

В 2025 году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.