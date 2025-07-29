Как сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона, также определены значимые объекты, на территории которых мобильный интернет будет замедлен на постоянной основе

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Мобильный интернет будут замедлять при беспилотной опасности на Ставрополье для защиты региона. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"Для совершенствования защиты региона от БПЛА принято решение о замедлении мобильного интернета в крае при беспилотной опасности. При поступлении сигнала "Беспилотная опасность" все операторы мобильной связи должны замедлить скорость подключения к интернету на территории региона. Снятие ограничений - после получения сигнала "Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

Также определен ряд критически значимых объектов, на территории которых мобильный интернет будет замедлен на постоянной основе. Режим работы "проводного интернета" и сетей wi-fi не изменится.