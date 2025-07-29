Эксперт Арамилев: амурский тигр всегда будет редким видом из-за нехватки лесов

Директор центра "Амурский тигр" заявил, что мест обитания на Дальнем Востоке хватит лишь для 1 тыс. особей

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Численность амурского тигра никогда не достигнет 5 тыс. особей, чтобы его можно было перестать называть исчезающим видом, заявил на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного информационного центра "Известий" директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, всех потенциально доступных этому подвиду мест обитания на Дальнем Востоке хватит лишь на 1 тыс. особей.

"Генетические ошибки [внутри популяции амурского тигра] будут накапливаться. Чтобы этого не происходило, его популяция должна быть не менее 5 тысяч. Но те места обитания, которые в России расположены, никогда не позволят тигру иметь такую численность. Поэтому тигр всегда будет редким, исчезающим видом. По оценкам специалистов, тех лесов, что мы оставили для животных на Дальнем Востоке, хватит для тысячи тигров", - заявил Арамилев.

По его словам, современные исследования генетиков свидетельствуют, что популяция крупного млекопитающего меньше 500 взрослых особей из-за накопления генетических ошибок исчезает исторически быстро. При этом, на весну 2022 года в России обитало не менее 750 тигров, включая тигрят.

"То есть мы преодолели психологический барьер в 500 особей. Это говорит о том, что быстрого вымирания у тигра не будет", - добавил Арамилев.

29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра (англ. International Tiger Day). Он был учрежден на Международном форуме по проблемам сохранения тигра ("Тигрином саммите"), который прошел 21-24 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге.