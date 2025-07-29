По решению президента России Владимира Путина для молдавских граждан действуют особые льготы и условия пребывания в стране

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Граждане Молдавии, которые находятся на родине и имеют ограничения на въезд в Россию, могут въехать в РФ до 1 января 2026 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что по решению президента РФ для граждан Молдавии действуют особые льготы и условия пребывания в России. Так, находясь в РФ с нарушением сроков пребывания, но желая урегулировать свой правовой статус, они имеют право сделать это в установленном порядке при условии их выезда в Молдавию и возвращения обратно в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026-го.

"Также те граждане Республики Молдова, которые находятся на территории Молдавии и имеют ограничения на въезд в Россию, смогут въехать в нашу страну в вышеуказанный период", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что для урегулирования пребывания в РФ граждане Молдавии должны обратиться в территориальный орган МВД России, ФГУП "Паспортно-визовой сервис" МВД России или в ММЦ города Москвы "Сахарово" (для жителей Москвы).