Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал заявил, что город достойно простится с "легендой музыки"

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Рок-музыкант Оззи Осборн будет похоронен в родном Бирмингеме 30 июля. Как сообщила газета The Daily Mirror, церемония пройдет в присутствии близких родственников артиста, умершего в возрасте 76 лет 22 июля.

Поклонники музыканта смогут проводить его в последний путь во время специальной траурной процессии, которая начнется в центре Бирмингема в 13:00 (15:00 мск) 30 июля - от улицы Брод-стрит до моста Блэк-сэббэт, где установлена памятная скамья в честь рок-группы Black Sabbath. Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал заявил, что город достойно простится с "легендой музыки".

"Мы гордимся провести церемонию вместе с его любящей семьей там, где все началось. Мы благодарны за то, что его семья щедро предложила взять на себя расходы по организации мероприятия", - отметил Икбал.