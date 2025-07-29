По словам главы региона Евгения Балицкого, это позволит усилить прямой диалог с жителями области

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Приемные губернатора Евгения Балицкого будут открыты во всех муниципальных образованиях на освобожденной части Запорожской области.

"Принято решение об открытии общественных приемных губернатора Запорожской области в каждом муниципальном образовании региона. <...> Открытие общественных приемных позволит усилить прямой диалог с жителями области. Здесь будут проводить личные приемы профильные руководители ведомств, жителям будет оказываться помощь в получении социальной поддержки, также будет вестись прием инициатив и предложений граждан", - написал Балицкий в Telegram-канале.