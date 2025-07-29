Женщина ранее возглавляла пятигорский филиал университета

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Исполняющей обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета назначена Татьяна Шебзухова, ранее возглавлявшая пятигорский филиал университета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Сегодня доктор исторических наук, профессор Татьяна Шебзухова назначена исполняющим обязанности ректора вуза. Во время совещания с ректоратом и руководителями структурных подразделений замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что вуз прошел важный путь развития и теперь команде СКФУ во главе с новым ректором предстоит сделать следующий шаг в развитии, выполнить серьезные задачи по интеграции в стратегическую повестку страны с целью достижения технологического лидерства", - сообщили в пресс-службе.

Афанасьев также подчеркнул, что в число ближайших целей развития СКФУ входят переформатирование программы развития и обновление образовательных программ в рамках стратегии новой модели высшего образования, уточнили в вузе.

Татьяна Шебзухова работает в сфере образования с 1996 года. Прошла путь от методиста до директора пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета. С 2022 года включена в состав президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II cтепени и ведомственным знаком отличия в труде - почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ за большой вклад в развитие науки и высшего образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.