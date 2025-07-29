Россельхознадзор в ходе проверки выявил продукты с отсутствием маркировки и истекшим сроком годности

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил продукты с истекшим сроком годности и отсутствием маркировки в ходе проверки магазинов "Доброцен" в Петрозаводске и Лахденпохье. На продукцию общим весом 781,3 кг наложили арест, сообщается на сайте ведомства.

"С 22 июля 2025 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проводится внеплановая выездная проверка магазинов "Доброцен" <...>. По результатам проведенных мероприятий на продукцию общим весом 781,3 кг (596 кг в Петрозаводске и 185,3 кг в Лахденпохье) был наложен арест", - сказано в сообщении.

В частности, в Петрозаводске специалисты нашли свиную печень и куриные окорочка с истекшим сроком годности. Также там находилась мясная и рыбная продукция с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления и условиях хранения. Для исследований были отобраны пробы молока, творога, сметаны и сливочного масла.

Проверка продолжается. По ее итогам и результатам исследований будут приняты необходимые меры.