В Забайкалье могут ограничивать мобильный интернет в ходе антитеррористических учений

В правительстве региона сообщили, что эта мера не коснется проводного интернета, Wi-Fi и голосовой связи

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Ограничение мобильного интернета возможно на некоторых территориях Забайкальского края в рамках проведения антитеррористических учений, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

"В связи с проведением антитеррористических учений возможно временное замедление или ограничение мобильного интернета на некоторых территориях в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято Антитеррористической комиссией Забайкальского края, оно не коснется проводного интернета, Wi-Fi и голосовой связи.

Ранее о возможных ограничениях в работе мобильного интернета сообщили власти Ставропольского края, Орловской области, Республики Бурятия и других регионов страны.