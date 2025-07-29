Губернатор региона Павел Малков сообщил, что завоз новых отходов на полигон, в том числе, предположительно, 1-го класса опасности, продолжается

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характер введен на территории Рязани из-за полигона в районе Турлатово. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе, предположительно, 1-го класса опасности, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

"Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове. Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - написал он.

Глава региона отметил, что Генпрокуратура и региональное надзорное ведомство организовали выездную проверку, в ходе которой подтвердили факты незаконной работы на полигоне. Завоз новых отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура направила главе администрации Рязани уведомление.

Малков отметил, что принципиальная позиция властей региона - закрыть полигон. "Обязательно добьемся решения этого вопроса. Будем действовать в условиях режима муниципального ЧС совместно с правоохранительными структурами и другими контрольно-надзорными ведомствами", - написал он.