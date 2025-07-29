Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ отметила, что 70% ветеранов хотят продолжить обучение, получать новые компетенции

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" получил более 6 тыс. заявок от ветеранов СВО с просьбой предоставить помощь в поиске работы, 80% этих заявок удовлетворены. Об этом журналистам сообщила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"6 тыс. человек к нам обратились за помощью в трудоустройстве. На сегодняшний день уже 80% из них трудоустроены. Такими категориями, которые требуют особого внимания, являются военнослужащие, которые ушли на фронт из мест лишения свободы или получили инвалидность. Поэтому сейчас разрабатываются различные программы стимулирования работодателей для того, чтобы в том числе для людей с инвалидностью оборудовались рабочие места", - сказала Цивилева.

Она уточнила, что 70% ветеранов хотят продолжить обучение, получать новые компетенции. Фонд также помогает им в получении образования.

За последний год полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены. К примеру, в качестве средства реабилитации фонд начал предоставлять ветеранам СВО с инвалидностью автомобили с ручным управлением. До конца года распределят более 500 таких машин.

В этом году фонд начнет выдавать ветеранам с инвалидностью адаптивную одежду - летний, зимний и демисезонный комплекты для занятий спортом и реабилитации. Для этого фонд проводит международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях", финал которого пройдет в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.

Фонд также наделен полномочиями о доплате 1 млн рублей участникам СВО, получившим ранее выплату в размере 3 млн за ранение, в результате которого наступила инвалидность.