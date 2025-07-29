Отопление было отключено с 4 июля, но из-за похолодания с 21 июля подачу тепла возобновили, сообщает пресс-служба администрации города

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отопительный сезон, повторно начатый из-за погодных условий, завершен в Нарьян-Маре с 29 июля в связи с потеплением, сообщает пресс-служба администрации города. Подписано постановление о прекращении подачи тепла.

"В связи с потеплением и установлением стабильно высоких температур воздуха подписано постановление о завершении подачи тепла с 29 июля", - указано в сообщении.

Отопление в Нарьян-Маре было отключено с 4 июля, но из-за похолодания с 21 июля подачу тепла возобновили.

По данным Севгидромета, сейчас в Нарьян-Маре +19 градусов, ночью ожидается +6,+11; днем по Ненецкому автономному округу (НАО) 21-26 тепла.