Гигиеническим нормативам соответствует тот, что на Безымянном озере в Красносельском районе, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Проверки качества воды на 24 пляжах Санкт-Петербурга показали, что гигиеническим нормативам соответствует только один - на Безымянном озере в Красносельском районе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

"На 29 июля отобрано 216 проб воды в 9 водных акваториях (24 пляжа) на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга качество воды на одном пляже: Безымянное озеро - Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор проверил качество воды на 20 пляжах Ленинградской области. Нормативам соответствует также только один - пляж на озере Суходольском в поселке Громово.

Как отметили в пресс-службе, не рекомендуется использовать для купания пляжи, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Заглатывание воды при купании в таких водоемах создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

В ГУ МЧС России по Петербургу призвали население не забывать о безопасности во время отдыха на водоемах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули более 20 человек.

Накануне в Санкт-Петербурге Росгидрометцентр продлил до 13:00 мск 30 июля оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Как сообщал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, жаркая погода с температурой до 30 градусов и выше продержится, по меньшей мере, до конца рабочей недели. Он также добавил, что в ближайшие дни не исключены новые температурные рекорды.