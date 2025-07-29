Запущен масштабный проект по анализу мер поддержки семей с детьми на предприятиях, сообщили в пресс-службе главы Мордовии Артема Здунова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют выявить и предложить для масштабирования на федеральном уровне лучшие корпоративные практики по поддержке семей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Мордовии Артема Здунова, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья".

"В Мордовии запустили масштабный проект по анализу мер поддержки семей с детьми на предприятиях республики. Предстоит выяснить, какие из них наиболее эффективны и какие из работающих практик можно масштабировать на всю страну. Работа ведется по поручению главы Мордовии Артема Здунова в рамках задач, поставленных на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья". Комиссия в своей работе ориентируется на три основных принципа: семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность всех структур, включая, бизнес и общественные институты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Мордовии в числе первых среди субъектов страны появился "Корпоративный демографический стандарт". "Он призван дополнить государственную помощь, сделав ее более адресной и ориентированной на потребности родителей. Речь идет о гибком графике, сокращенном рабочем дне при полной его оплате, льготных путевках в оздоровительные лагеря и так далее", - рассказали в пресс-службе.

В декабре прошлого года в республике подписали соглашение между региональной федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" и правительством Мордовии. В соглашение включен раздел о демографической политике и корпоративных программах поддержки рождаемости. Направления поддержки касаются содействия в совмещении профессиональных и семейных обязанностей, заботы о здоровье работников.

"Уже сейчас многие предприятия республики помогают сотрудникам с жильем, выдают займы по сниженной ставке, поддерживают пары, которые вступают в брак, предлагают гибкий график для мамы, оказывают помощь при рождении ребенка, оплачивают детский оздоровительный отдых, расходы на детский сад и многое другое. Среди показательных примеров внимательного отношения к семьям работников: на Саранском приборостроительном заводе введена новая мера поддержки в виде единовременной выплаты по случаю рождения ребенка в размере 100 тыс. рублей, а на "Рузхиммаше" появилась компенсация за оплату детских садов", - отметили в ведомстве.

Как отметил Артем Здунов, в ближайшее время планируется встреча с руководством предприятий. "Соберем лучшие практики, чтобы презентовать их на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья", масштабировать на всю страну. Интересных предложений много, главное - бизнес готов поддерживать своих сотрудников в самом важном решении - рождении ребенка!" - отметил Здунов.