В Тырныаузе открыли временный проезд на федеральной трассе, где сошел сель

Глава КБР Казбек Коков заявил, что новый маршрут намного короче и удобнее предыдущего

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Второй временный проезд для автомобильного сообщения открыт на федеральной трассе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), которую повредил сошедший на город Тырныауз сель. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"В Тырныаузе завершены работы по обустройству нового временного проезда через реку Герхожан-Суу. Он находится рядом с ремонтируемым сейчас федеральным мостом. Этот маршрут намного короче и удобнее бывшего, до настоящего момента единственного проезда - через гипсовый завод", - пояснил Коков.

Ранее глава КБР сообщил, что зафиксировано смещение пролетного строения моста и образование осадки глубиной 0,5 м.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который повредил мост на федеральной трассе. В муниципалитете действует режим ЧС.