Новое учреждение в Жуковском районе станет филиалом регионального объединенного музея-заповедника

КАЛУГА, 29 июля. /ТАСС/. Новое здание для создаваемого музея-заповедника "Тарутино" площадью 1,7 тыс. кв. м. построят в Жуковском районе Калужской области. Концепцию проведения работ представили министру культуры РФ Ольге Любимовой в ходе ее рабочей поездки в регион.

"Сегодня мы были в Тарутино и говорили о строительстве нового современного краеведческого музея. Мы начинаем эту работу вместе, будем двигаться вперед", - сообщила журналистам Любимова. Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что новое здание музея будет быстровозводимым.

"Сейчас он (военно-исторический музей - прим. ТАСС) размещается в приспособленном помещении советской постройки. Начинаем работать над проектированием музея. Договорились, что это будет современное быстровозводимое здание", - отметил Шапша в своем телеграм-канале.

Любимова осмотрела военно-исторический музей "Тарутино", который является филиалом Калужского объединенного музея-заповедника. По поручению председателя правительства РФ там будет создан музей-заповедник "Тарутино". Работы планируется выполнить в три этапа, на первом построят одноэтажное здание музея площадью 1,7 тыс. кв м., предполагается, что его крыша будет использоваться для показа посетителям территории. На втором этапе намечена организация сети военно-исторических троп, на третьем - создание гостиничного комплекса.

Глава министерства и губернатор положительно оценили проект и отметили, что выбран максимально эффективный вариант как строительства, так и создания экспозиции.

Военно-исторический музей "Тарутино" посвящен событиям Отечественной войны 1812 года. В 1962 году было построено одноэтажное здание музея площадью 143 кв. м. Через десять лет торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне.