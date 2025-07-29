При этом при оплате проезда "Подорожником" и банковским приложением электронной карты "Единая карта петербуржца" устанавливается единый тариф в 60 рублей для наземного транспорта и метрополитена, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в Петербурге с 8 августа возрастет в среднем на 6,5%. При этом при оплате проезда "Подорожником" и банковским приложением электронной карты "Единая карта петербуржца" устанавливается единый тариф в 60 рублей для наземного транспорта и метрополитена, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

"С 08.08.2025 в Санкт-Петербурге будут обновлены тарифы и стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Действующие тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в среднем увеличатся на 6,5%", - указывается в сообщении.

При оплате пассажиром проезда на наземном транспорте и метрополитене единым билетом "Подорожник" и банковским приложением электронной карты "Единая карта петербуржца" устанавливается единый тариф в 60 рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость месячного единого именного льготного билета на все виды транспорта остается без изменений. Также горожанам доступно получение скидки при оплате проезда банковским приложением электронной карты "Единая карта петербуржца", работает система скидок на вторую и последующие поездки наземным транспортом при использовании пересадочного тарифа в течение часа.

"Кроме того, предоставляется право бесплатного проезда в городском транспорте отдельным категориям граждан, дополнительно с октября 2022 года в рамках реализации мер социальной поддержки отдельным категориям лиц", - добавили в пресс-службе.