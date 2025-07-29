Все они признаны аварийными, сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. В Астраханской области, где накануне произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки, признано аварийными более 600 домов, все они подлежат расселению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова в понедельник произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

"На 29 июля в регионе насчитывается 615 аварийных домов, которые необходимо расселить", - сообщила пресс-служба.

При этом их количество может измениться по результатам работы межведомственной технической комиссии, созданной после обрушения дома по ул. Ляхова. На заседании оперштаба во вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что все близлежащие типовые дома будут в кратчайшие сроки инструментально обследованы. По данным властей, существующий порядок позволяет включать новые объекты в действующую программу переселения. Бабушкин поставил задачу решить этот вопрос в течение трех месяцев.

Накануне в районе дома, где произошло обрушение, ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.