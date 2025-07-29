К участию приглашаются граждане республики старше 18 лет, владеющие абхазским языком и имеющие письменную рекомендацию от руководителя вуза или колледжа, директора школы либо представителя местного органа управления в сфере образования

СУХУМ, 29 июля. /ТАСС/. Конкурс "Навигаторы детства Республики Абхазия", направленный на выявление и поддержку талантливых педагогов, готовых стать наставниками для школьников и студентов, стартовал в Абхазии. Об этом сообщает министерство просвещения республики.

Решение о проведении конкурса было принято в ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунбы с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"В Абхазии стартовал конкурсный отбор на проект "Навигаторы детства Республики Абхазия", который завершится 28 ноября. Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Республики Абхазия и Министерство просвещения Российской Федерации. Технический оператор - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр", - говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Республики Абхазия старше 18 лет, владеющие абхазским языком и имеющие письменную рекомендацию от руководителя образовательной организации (вуза или колледжа), директора школы либо представителя местного органа управления в сфере образования. Конкурс состоит из нескольких этапов. После подачи заявки участникам по электронной почте приходит ссылка на интернет-ресурс, где они проходят первый этап - тестирование. Победители конкурса смогут пройти обучение, получить новые компетенции и внедрить современные воспитательные практики в школах и детских организациях республики.

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба подчеркнула особую важность этого направления, отметив, что сохранить свою историческую идентичность - это не просто дань прошлому, это ответственность перед будущим. "Только помня свои корни, мы сможем построить сильную и процветающую Абхазию", - приводятся в сообщении ее слова.

"Конкурс "Навигаторы детства Республики Абхазия" - это стратегическая инициатива, направленная на развитие системы наставничества и наработку педагогических подходов. Ключевая задача - подготовка высококвалифицированных педагогов, способных работать в быстро меняющемся мире, воспитывать творческое и критическое мышление у детей и подростков", - цитируют в сообщении министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он выразил уверенность, что проект не только укрепит сотрудничество и дружбу двух стран, но и откроет новые возможности для подрастающего поколения.