Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что специалисты обновляют парк 50-летия Октября в Коломне, "Дубрава" в Подольске, Томилинский лесопарк в Люберцах, Банный лес в Пушкинском, Пироговский лесопарк в Мытищах и Парковский лесопарк в Орехово-Зуево

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Программа обновления лесопарков продолжается в Подмосковье. В 2025 году будет открыто 10 обновленных территорий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Продолжаем благоустраивать лесопарки Подмосковья - уже в этом году открываем 10 обновленных территорий. Работаем по программе "Парки в лесу", - написал Воробьев.

Он перечислил список мест, где ведутся работы. Так, в "Новой Трехгорке" в Одинцово создадут пространства для спорта, отдыха и творчества. В лесопарке "Соколка" в Истре ведется работа над прокладыванием дорожек, обустройством смотровых площадок, зон для спорта и детских игр. В Вишняковском лесопарке в Балашихе планируется строительство фестивальной площадки и арт-объекта "Башня Мейерхольда".

Кроме того, специалисты обновляют парк 50-летия Октября в Коломне, "Дубрава" в Подольске, Томилинский лесопарк в Люберцах, Банный лес в Пушкинском, Пироговский лесопарк в Мытищах и Парковский лесопарк в Орехово-Зуево.

"Каждый лесопарк мы проектируем, учитывая желания жителей - работаем над тем, чтобы природа и комфорт шли рука об руку", - заключил Воробьев.