На него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Жителя Свердловской области подозревают в убийстве краснокнижного лебедя. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник помещен под подписку о невыезде, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Утром 25 июля в селе Байны на реке Большая Калиновка <...> найдено тело мертвого лебедя-шипуна с признаки криминала. Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоем, <...> лебеди практически были ручными, так как селяне любили и подкармливали их. <...> Стрелок добровольно явился в полицию <...> и попросил у односельчан прощения за свой поступок. <...> Возбуждено в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам статьи 258 часть 1 пункт "в" УК РФ - незаконная охота на запрещенных птиц, статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - сказал Горелых, уточнив, что до судебного разбирательства злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.

Мужчина 1993 года рождения был судим. На допросе он утверждал, что стрелял по банкам и якобы случайно попал в птицу.

Горелых отметил, что краснокнижная пара в этом году впервые вывела потомство.