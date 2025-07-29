Продление действия меры направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Срок действия повышенной единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт в Югре на прохождение службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, продлили до октября 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Руслан Кухарук, сообщается на едином официальном сайте региональных госорганов.

Правительство Югры временно увеличило на 450 тыс. рублей - до 2,6 млн рублей, вместе с федеральной выплатой военнослужащий получит 3,2 млн рублей. Ранее данная мера распространялась лишь на тех, кто подписал контракт с 26 мая по 31 июля 2025 года.

"Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление о продлении срока действия повышенной единовременной выплаты для военнослужащих по контракту. Право на региональную выплату в размере 2,65 млн рублей получат бойцы, заключившие контракт до 31 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Продление действия меры направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих.

Постановление также уточняет порядок предоставления региональной выплаты размером 100 тыс. рублей. Теперь ее могут получить мобилизованные по контракту военнослужащие, которые признаны негодными к военной службе, но имеют желание продолжить ее на подходящих им должностях, и увольняемые с военной службы по состоянию здоровья или по достижении предельного возраста.