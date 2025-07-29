В случае отказа к ним могут прийти вооруженные люди без опознавательных знаков, чтобы провести обыски в домах с целью изъятия продуктов питания, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственную продукцию начали принудительно собирать на нужды ВСУ с жителей Сумской и Черниговской областей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Группировка ВСУ начала испытывать существенные сложности с продовольственным обеспечением, в связи с чем с жителей Сумской и Черниговской областей в принудительном порядке начали собирать сельскохозяйственную продукцию", - указали там.

Собеседник агентства пояснил, что люди должны "добровольно" передать свои припасы на пункты сбора. В противном случае к ним могут прийти вооруженные люди без опознавательных знаков, чтобы провести обыски в домах с целью изъятия продуктов питания.