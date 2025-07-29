Прототип чат-бота для маршрутизации пациентов создали ординаторы медуниверситета по заказу областного диспансера

ТЮМЕНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Прототип цифрового помощника для врачей Тюменского областного офтальмологического диспансера разработали ординаторы местного медуниверситета. Разработка позволит медикам ускорить процесс оказания помощи и оперативнее выбирать направления для лечения пациента, сообщили в пресс-службе вуза.

Необходимость разработки возникла из-за объема и сложности приказа о маршрутизации пациентов. При этом, отмечают в вузе, скорость диагностики влияет на возможность сохранить зрение, из-за чего важно быстро и точно определить учреждение для дальнейшего лечение пациента.

"Прототип чат-бота для маршрутизации офтальмологических пациентов создали ординаторы Тюменского медицинского университета по заказу областного офтальмологического диспансера. <...> Чат-бот на платформе Telegram автоматизирует выбор маршрута, исходя из типа необходимой медицинской помощи, диагноза и сопутствующих патологий пациента. На презентации для руководителей областного офтальмологического диспансера прототип цифрового помощника получил высокую оценку", - говорится в сообщении.

Начальник организационно-методического отдела, врач-офтальмолог диспансера Наталья Попова отметила, что подобная разработка будет полезна молодым врачам, а также поможет избежать разногласий между специалистами по данному вопросу. Планируется провести тестирование на базе диспансера, собрать отзывы медработников, а после доработки, если она потребуется, технология может быть внедрена в реальную практику.

Проект был создан в рамках обучения на "Цифровой кафедре" вуза.