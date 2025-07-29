Для гостей проведут семинары по йоге и аюрведе, кулинарные мастер-классы, покажут танцевальные и вокальные номера, состоятся кинопоказы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Юбилейный десятый фестиваль "День Индии" пройдет в Москве в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Фестиваль приурочен к 79-му Дню Независимости Индии, который отмечается 15 августа 2025 года, а также к дате 78-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией, которая отмечалась 13 апреля этого года. Ключевой темой фестиваля в этом году, как ожидается, будет "история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне".

Ожидается, что для гостей фестиваля проведут семинары по йоге и аюрведе, кулинарные мастер-классы, покажут танцевальные и вокальные номера, также в рамках мероприятия пройдет шахматный чемпионат, где дети и взрослые попробуют свои силы. Как отметили организаторы, мероприятие включает в себя также кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, праздника Джанмаштами и фестиваля колесницы Ратха-ятра.

По данным организаторов, впервые в рамках "Дня Индии" будет проведена церемония вручения специальных наград в 10 номинациях - независимое жюри отметит лучшие инициативы и достижения организаций и отдельных представителей сообществ в области укрепления российско-индийского диалога. Среди номинаций "Щит мира и дипломатии имени Махатмы Ганди" - за укрепление двусторонних отношений между Индией и Россией, премия "Сатьяджит Рай" - за развитие индо-российского кинематографа, а также стипендия имени Свами Вивекананды - за вклад в развитие индийских языков и образовательных программ.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте.