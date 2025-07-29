В Архангельской области продлили особый противопожарный режим до 7 августа

За сезон в регионе произошло 69 лесных пожаров на площади более 470 га

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в лесах Архангельской области продлили по 7 августа из-за жары, сообщает пресс-служба администрации региона. Ранее он был введен с 24 июля по 31 июля.

"Особый противопожарный режим в лесах Архангельской области продлен по 7 августа. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, которое провел в режиме ВКС заместитель руководителя штаба Игорь Михайлов", - указано в сообщении.

За сезон в регионе произошло 69 лесных пожаров на площади более 470 га. Только за июль зафиксировано 37 пожаров, на момент заседания штаба шесть из них были в статусе действующих.

По данным Севгидромета, в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности по погодным условиям, вплоть до 5 августа, со 2 августа возможны по области кратковременные дожди, но ночные и дневные температуры остаются высокими.

За время действия особого противопожарного режима (ОПР) в лесах области создано 111 мобильных групп, закрыто 213 шлагбаумов, установлены почти 200 баннеров, запрещающих въезд в леса. Специалисты лесного хозяйства совместно с сотрудниками МЧС, МВД и органов местного самоуправления провели почти 500 патрулирований. Рейды продолжатся.

"Причинами возникновения лесных пожаров в 46% случаев являются грозы, 34% - неосторожное обращение с огнем местного населения, - сообщил начальник управления лесного хозяйства минлеспрома Андрей Любовцов, его цитирует пресс-служба.