МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Понижение дневной температуры воздуха до 23-28 градусов днем прогнозируется в Московском регионе в выходные дни. Также возможны дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные дни в Москве и области начнется понижение температуры по всему региону, она составит 23-28 градусов, в самой столице будет около 25-26 градусов. То есть понизится температура на 3-4 градуса по сравнению с текущими значениями. А ночные показатели подрастут из-за облачности, они будут уже 15-20 градусов", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что по всем метеорологическим моделям в столице прогнозируется неустойчивость в атмосфере и формирование облачности. Солнечная энергия будет частично отражаться и поглощаться облаками. При этом в оба выходных дня в столичном регионе пройдут дожди. "В понедельник существенно температура не изменится - плюс 24 - 29 днем и 16 - 21 градус ночью", - сообщил метеоролог.