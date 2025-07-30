Парламентарий отметил, что киберинциденты зачастую не являются разовыми сбоями, а уязвимость IT-инфраструктуры одного предприятия может повлиять на доступ людей к жизненно важным сервисам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Важно провести аудит используемых в России решений в сфере информационной безопасности (ИБ) и понять, чем защищается отечественный бизнес, и насколько эти решения надежны. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что киберинциденты зачастую не являются разовыми сбоями, а уязвимость IT-инфраструктуры одного предприятия может повлиять на доступ людей к жизненно важным сервисам, что говорит о системной проблеме, и относиться к ее решению нужно предельно серьезно. "У нас есть все необходимые инструменты - как на уровне законодательства, так и на уровне компетенций отрасли. Но требуется жесткое исполнение регламентов, обязательные проверки устойчивости, регулярные стресс-тесты, в том числе в компаниях, чьи цифровые платформы обеспечивают базовые потребности граждан: транспорт, здравоохранение, торговлю, энергетику. Сегодня также особенно важно провести инвентаризацию и аудит всего используемого ИБ-программного обеспечения. Надо понимать, чем мы реально защищаемся - и насколько это надежно", - сказал депутат.

Также на фоне подобных инцидентов, по мнению Немкина, все более актуальной становится задача повышения доверия к отечественным разработкам в сфере кибербезопасности. Он отметил, что российские компании уже доказали, что способны обеспечивать стабильную и качественную защиту, и текущие события дают весомую аргументацию в пользу перехода на отечественные решения.

"Государство не может оставаться в стороне, но и бизнес обязан нести полную ответственность за цифровую устойчивость своих сервисов. Это не вопрос комфорта - это вопрос безопасности людей. Каждая атака - это сигнал, и наша реакция на него определяет, будет ли следующая атака успешной или сорвется на подступах", - заключил Немкин.