Американское посольство в Сантьяго сообщило, что актеру вернут шесть конфискованных часов

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Полиция Чили передала представителям Федерального бюро расследований (ФБР) США часы, которые были украдены у американского актера Киану Ривза в 2023 году из его дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило американское посольство в Сантьяго.

"В ходе короткой церемонии, которая прошла в посольстве США в Сантьяго, представители ФБР получили от прокурора Клаудии Баррасы и чилийской полиции вещи, принадлежащие американскому актеру Киану Ривзу. Они будут возвращены владельцу", - говорится в сообщении.

Часы были обнаружены в ходе полицейского рейда в Чили в декабре 2024 года. В общей сложности в ходе обыска были изъяты 17 часов. На одном из аксессуаров была гравировка с именем Ривза. Как позже установили правоохранительные органы Чили, актеру принадлежат шесть из конфискованных часов, все они будут возвращены хозяину.

Дом Ривза был ограблен в декабре 2023 года.