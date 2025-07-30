Эксперт Денис Полунчуков напомнил, что, в частности, при задержке рейса до двух часов предусмотрено хранение багажа и доступ в комнату матери и ребенка для родителей с детьми до семи лет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Авиакомпании обязаны информировать пассажиров о реальных сроках задержек рейсов и предоставлять помощь в соответствии с действующими нормативами - в их числе доступ в комнату матери и ребенка и горячее питание. Об этом ТАСС заявил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков.

Он отметил, что в случае технических неполадок перевозчики часто не объявляют о значительной задержке сразу, а переносят вылет каждые 30 минут. Это создает у пассажиров ложное ощущение скорого отправления. "Люди не могут уйти в зал повышенной комфортности или покинуть аэропорт. Я сам сталкивался с ситуацией, когда семьи с детьми спали на жестких креслах у стоек, боясь пропустить вылет. Это недопустимо", - рассказал он.

По словам Полунчукова, представители авиакомпаний не всегда выходят к пассажирам и разъясняют ситуацию. "Это грубейшее нарушение. В таких случаях должны приниматься меры в отношении перевозчика", - подчеркнул он.

Говоря о нормативных требованиях, эксперт напомнил, что при задержке рейса до двух часов предусмотрено хранение багажа и доступ в комнату матери и ребенка для родителей с детьми до семи лет; от двух часов - прохладительные напитки, два звонка или письма; от четырех часов - горячее питание (повторно - каждые шесть часов днем и восемь часов ночью); от шести часов ночью или от восьми часов днем - размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно.

"Если в случае с предоставлением воды или питания проблемы возникают реже, то размещение в гостиницах не всегда соблюдается. Если задержки возникают не по вине авиакомпании, и задерживается много рейсов подряд, возникают трудности с размещением большого количества пассажиров, в ближайших гостиницах может не хватать необходимого количества номеров", - отметил он.