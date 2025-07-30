Также, по мнению эксперта Дениса Полунчукова, авиакомпании должны предоставлять пассажирам питьевую воду уже при задержке рейса свыше одного часа, а не двух

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Телефоны транспортной прокуратуры и линейного отдела полиции должны указываться на посадочных талонах, чтобы пассажиры могли оперативно сообщать о нарушениях своих прав. Таким предложением в беседе с ТАСС поделился член центрального штаба ОНФ, эксперт "Народный фронт. Аналитика" Денис Полунчуков.

"На мой взгляд, авиакомпании и аэропорты необходимо обязать указывать на посадочных талонах телефоны транспортной прокуратуры, линейного отдела полиции для экстренной связи в случае нарушения прав пассажиров. И существенно ужесточить наказание за нарушение прав пассажиров", - сказал он.

Также, по его мнению, авиакомпании должны предоставлять пассажирам питьевую воду уже при задержке рейса свыше одного часа, а не двух. "Сейчас норма начинается с двух часов задержки, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Пассажиры не могут пронести свои напитки в "чистую" зону аэропорта из-за требований безопасности", - заявил он.

По словам эксперта, несмотря на регулярные проверки и предписания антимонопольной службы, проблема завышенных цен на воду в аэропортах сохраняется. В некоторых авиагаванях появились фонтанчики с бесплатной водой, но они есть не везде, а арендаторы продолжают накручивать цены.