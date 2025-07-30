В ночь на четверг температура может опуститься до 16 градусов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 29-31 градус тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер прогнозируется восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.