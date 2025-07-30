Школьники рассказали, что считают чтение новостей полезным для изучения языков

Чаще всего учащиеся выбирают публикации о туризме, науке и культуре, говорится в исследовании онлайн-платформы Учи.ру и контентной платформы Дзен

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Почти половина школьников считают, что чтение новостной повестки о путешествиях, туризме, науке и культуре помогает в изучении иностранных языков. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной онлайн-платформы Учи.ру и контентной платформы Дзен, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Полезным для изучения иностранных языков школьники считают чтение новостей о путешествиях и туризме, а также о науке - эти рубрики выбрали по 49% опрошенных (при возможности множественного ответа). Культурная повестка интересует 47% учащихся, киберспорт - 34%. 21% опрошенных школьников читает новости на иностранных языках несколько раз в день, столько же - несколько раз в неделю. Еще 19% респондентов обращаются к такому контенту несколько раз в месяц, а 40% - реже одного раза в месяц", - говорится в итогах опроса.

По данным исследования, 37% учащихся считают, что изучение иностранного языка становится интереснее благодаря сочетанию занятий в школе с другими форматами контента на английском языке. Самые востребованные среди них - музыка (31%), видеоигры (24%), фильмы и сериалы (22%).

Аналитики отмечают, что эти форматы привлекают учеников прежде всего интересными темами (45%), возможностью обращаться к контенту в любое удобное для себя время (39%) и эффективно учить новые слова и фразы (37%). Среди дополнительных преимуществ - освоение сленга (33%), знакомство с реальными примерами разговорной речи (31%) и рост уверенности при общении с носителями языка (20%).

"Большинство родителей (50%) убеждены в необходимости сочетать онлайн-ресурсы с изучением языка в школе. Они считают, что образовательные платформы с заданиями в игровом формате эффективны для ребенка. Среди других продуктивных, по мнению родителей, способов выучить язык - развивающие видео (43%), мобильные приложения (36%) и мультфильмы (30%). По мнению большинства респондентов, главное при выборе онлайн-ресурсов - интерес ребенка (78%), понятные речь и визуальный контент (53%), а также безопасность предоставления информации (44%)", - сказано в результатах исследования.

Опрос проводился среди родителей школьников и учащихся средней и старшей школы. Всего в нем участвовали более 3,3 тыс. респондентов.