РТУ МИРЭА представил цифровую карту веломаршрутов для Новой Москвы

Решение не имеет аналогов, уточнили в вузе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Студенты и ученые РТУ МИРЭА разработали базу данных велосипедных маршрутов и инфраструктуры для района Коммунарка в Новой Москве. Она включает подробную цифровую карту с информацией о всех существующих и планируемых велодорожках, созданную с помощью современных геоинформационных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"База этих веломаршрутов особенно актуальна для быстрорастущего района Новой Москвы, где велосипедная инфраструктура пока развита слабо. Проект поможет планировать безопасные маршруты и развивать велотранспорт на этой территории. Решение не имеет аналогов: существующие открытые базы данных, в отличие от него, фиксируют только построенные объекты и не учитывают планируемые работы", - уточнили ТАСС в университете.

Автор проекта, студент РТУ МИРЭА Семен Семенов в рамках подготовки цифровой карты провел полевое исследование: изучил район и проанализировал транспортные потоки для выявления дефицита велодорожек. "На основе выводов была разработана оригинальная концепция, учитывающая безопасность и удобство передвижения", - уточнил он.

По словам заведующего кафедрой геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексея Двилянского, решение не только помогает планировать маршруты, но также способно стать "основой для будущего развития транспортной сети района".