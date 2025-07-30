Такая мера может лишь привести к тому, что люди начнут покупать алкоголь более низкого качества, считает сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сокращение часов продажи алкогольной продукции не заставит людей пить меньше, а лишь приведет к ухудшению качества употребляемого алкоголя, это доказывает опыт борьбы с алкоголизмом в советские годы. Такое мнение ТАСС выразил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Олег Николаев, пояснив, что с алкоголизацией населения надо бороться не ограничениями, а созданием культурно-экономической среды и развитой медицины.

"С алкоголизацией населения надо бороться не ограничениями, а созданием культурной и экономической среды, развитой медицины. В противном случае все обернется изменением качества, но не количества потребляемого алкоголя", - считает Николаев.

По его мнению, копирование советского опыта не принесет большого эффекта. "Михаил Горбачев уничтожал виноградники, а Юрий Андропов пытался бороться за трудовую дисциплину. Ловили днем прогульщиков на улицах, но помогло не сильно", - отметил он.

Анализируя опыт Вологодской области, эксперт обратил внимание на статистику Росалкогольтабакконтроля, в соответствии с которой за 2 квартал 2025 года было продано 321 342 декалитра крепкого алкоголя, тогда как год назад за аналогичный период 374 088 декалитра.

По его мнению, падение на 16% - небольшой показатель с учетом радикального сокращения времени продажи до двух часов. "Это означает, что люди стараются затовариться в отведенные им часы. Что именно происходит с неофициальной торговлей и самогоноварением во всех местностях области, чуть удаленных от Вологоды и Череповца, мы узнаем чуть позже", - заключил Николаев.

С 1 марта в Вологодской области начал действовать закон об ограничении розничной продажи алкоголя, с понедельника по пятницу он продается только два часа в день - с 12:00 до 14:00. Глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил на прошлой неделе сокращать время продажи алкоголя и на федеральном уровне, в частности, перейти к советскому опыту, когда его можно было купить с 11:00 до 19:00.