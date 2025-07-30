Соответствующее изменение будет направлено на предотвращение использования несовершеннолетних в качестве "дропов", отметила член комитета Совфеда по социальной политике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетним россиянам с 1 августа понадобится письменное согласие родителей, чтобы открыть счет в банке. Об этом рассказала ТАСС член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

"С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. Хочу обратить внимание на ключевые моменты. <…> Для защиты подростков от вовлечения в незаконные финансовые схемы открытие банковского счета несовершеннолетними теперь возможно только с письменного согласия родителей", - сказала она.

Сенатор отметила, что это важная мера, направленная на предотвращение использования подростков в качестве "дропов" - людей, счета которых мошенники используют для зачисления похищенных денег.