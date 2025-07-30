Стоимость ТОО составит от 345 рублей для мототранспортных средств до 2112 рублей для грузовиков

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области впервые установили предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств. Об этом сообщила ТАСС и.о. председателя комитета тарифного регулирования региона Елизавета Челакова.

"Постановлением правительства региона установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Проект документа был подготовлен нашим комитетом, документ определяет предельные цены техосмотра на 2025 год по девяти категориям транспортных средств. Если сравнивать с Крымом, у нас они ниже на 12%", - сказала она.

Челакова уточнила, что в настоящее время в Запорожской области владелец машины может пройти техосмотр добровольно, либо в случае необходимости при переоформлении автомобиля. Но до этого в регионе плата за проведение техосмотра не устанавливалась. "1 января 2026 года прохождение процедуры техосмотра в Запорожской области станет обязательным для отдельных категорий владельцев транспортных средств, определенных в соответствии с законодательством РФ", - отметила она.

Согласно постановлению, стоимость техосмотра составит от 345 рублей для мототранспортных средств до 2112 рублей для грузовиков с максимальной массой более 12 тонн.