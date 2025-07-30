Это связано с проведением ночного велофестиваля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение по Садовому кольцу и ряду соседних с ним улиц в столице временно закроют для транспорта 2 и 3 августа из-за проведения Московского ночного велофестиваля. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Как отмечается в сообщении, 31 июля с 00:01 мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской улице - от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской улице - от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, с 00:01 мск 1 августа до 17:00 мск 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17:00 мск 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен.

Помимо этого, с 20:30 мск 2 августа до 01:00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда от Дашкова переулка до Садового кольца, как и часть Зубовской улицы. Также в это же время нельзя будет подъехать к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал, к торгово-развлекательному центру "Атриум" и Курскому вокзалу, к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы, к торгово-деловому комплексу "Смоленский пассаж" со стороны Смоленской площади и к торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза", отмечается в сообщении.

На период проведения Московского ночного велофестиваля изменятся и маршруты городского наземного транспорта, проходящие через центр города. Движение транспорта по Садовому кольцу также ограничат 2 и 3 августа.