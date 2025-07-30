По расписанию самолет должен был вылететь в 04:05 мск

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Новосибирска в Таиланд задержали на 11 часов. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта Толмачево.

По расписанию рейс Новосибирск - Пхукет должен был вылететь в 08:05 по местному времени (04:05 мск), однако вылет задержали до 19:30 (15:30 мск). В итоге время ожидания для пассажиров превысит 11 часов.

В авиакомпании "Аэрофлот" 28 июля сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Тогда сообщалось о возможных перебоях в работе сервисов, а также о том, что в связи со сбоем ожидалась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Так, за 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов.

О других задержках

По данным онлайн-табло аэропорта, также задерживается прилет семи рейсов: из Сочи, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Уфы, Стамбула.