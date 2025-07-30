С 2019 года на территории насчитывалось пять свалок, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Все несанкционированные свалки, которые были в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ликвидированы, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. С 2019 года там насчитывалось пять свалок.

Центральная экологическая зона включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к нему водоохранную зону, охраняемые природные территории. Там находится наиболее хрупкая экосистема.

"На землях лесного фонда в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, куда входят Голоустненское, Ольхонское и Слюдянское лесничества, ликвидированы все несанкционированные свалки мусора. Это стало результатом планомерной работы министерства лесного комплекса региона по ликвидации и профилактике возникновения новых свалок", - говорится в сообщении.

В Центральной экологической зоне с 2019 года насчитывалось пять несанкционированных свалок общей площадью почти 9,5 га. Одна из самых проблемных и труднодоступных находилась в бухте Заворотная. Доставлять туда технику и вывозить мусор пришлось на барже.

Озеро Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия.